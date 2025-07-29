Россия приостановила экспорт отечественного бензина: названы причины

Россия запретила экспорт бензина производителями топлива до конца августа. Причиной стало ужесточение сезонного техобслуживания, нарушенного атаками дронов и санкциями Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и заявление правительства РФ в Telegram.
"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива в период высокого сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ", - говорится в заявлении правительства РФ.
Ожидается, что этот запрет будет иметь ограниченное влияние на мировой рынок нефтепродуктов.
Согласно собранным Bloomberg данным, экспорт бензина из России обычно составляет около 100 тыс. баррелей в сутки. Это менее 2% от общего объема мировой морской торговли этим видом топлива.
Агентство отмечает, что российское правительство пытается обеспечить достаточное предложение топлива на внутреннем рынке в период отпусков, когда граждане массово отправляются в путешествия, а аграрии - собирают урожай.
Некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов страны пострадали в этом году в результате атак украинских дронов, что заставило изменить график технического обслуживания.
Эти работы могут длиться дольше, чем планировалось изначально, или же их срок может меняться из-за задержек с поставками оборудования, связанных с санкциями, сообщили российские СМИ со ссылкой на министра энергетики Сергея Цивилева.
Ранее правительство России уже остановило экспорт бензина компаниями, которые не являются производителями топлива.
За последние месяцы в России обострился кризис в топливно-энергетическом комплексе.
Причиной являются санкции стран Запада, а также регулярные атаки ударных дронов по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам страны.
О вероятности полного запрета экспорта бензина производства РФ украинская разведка сообщала еще в конце июня.
Ранее в Кремле состоялось срочное совещание из-за нарастания в стране топливного кризиса.
Кроме того, британская разведка анонсировала стремительный рост дефицита бюджета России.
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