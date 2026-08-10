Россия ускоряет запуск "Рассвета" – собственного аналога Starlink, – ГУР
Россия ускоренно разворачивает группировку спутников "Рассвет" – собственный аналог системы Starlink, опередив сроки, которые закладывала в собственные планы.
Об этом сообщил в интервью РБК-Украина заместитель начальника ГУР МО генерал-майора Вадим Скибицкий.
Сколько спутников уже на орбите
По словам Скибицкого, Москва внедряет "Рассвет" гораздо быстрее, чем это предполагали ее собственные планы. Еще в марте 2026 года Россия вывела на околоземную орбиту первые 16 спутников группировки.
Следующим шагом станут дополнительные запуски, которые должны сформировать полноценную группировку: 292 спутника - к 2027 году, а в дальнейшем - 924 аппарата к 2035 году.
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Как будет работать система и можно ли ей противодействовать
Пока "Рассвет" способен работать лишь фрагментарно - только в те моменты, когда конкретный спутник пролетает над территорией Украины. Однако когда россияне выведут на орбиту полноценную группировку, система заработает по принципу, аналогичному Starlink. По словам Скибицкого, уже идет дискуссия о том, как противодействовать этой системе.
Ранее стало известно, что Россия, вероятно, готовила запуск спутников "Рассвет" с космодрома "Плесецк" - предварительно в период с 11 по 16 июля.
Ожидается, что полноценно заработать на коммерческой основе "Рассвет" может ориентировочно в 2027 году. Как шла речь в колонке CEO компании Adaptis Николая Калиниченко, заявленная орбита группировки проходит выше основных рабочих высоты, на которых работает сеть Starlink.