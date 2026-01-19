Росія прискорює випуск Іл‑76, але не дотягує до запланованих показників
Російська оборонна промисловість у 2025 році виготовила сім нових військово‑транспортних літаків Іл‑76МД‑90А, що стало рекордом із початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Видання зазначає, що це трохи більше, ніж у попередні два роки, коли постачали по шість таких транспортників на рік. Але значно менше від потреби для реалізації довгострокових планів Кремля щодо зміцнення логістичних можливостей військово‑транспортної авіації.
Ще у 2021 році в РФ оголосили намір сформувати чотири нові полки військово‑транспортної авіації частково на базі Іл‑76, де у кожному полку планували мати по 27 літаків - загалом 108 штук.
Утім фактичне виробництво суттєво відстає від цих амбітних цілей: за весь останній рік поставлено лише сім машин, а загальний обсяг поставок цього типу за час війни склав близько 24 літаків.
На сьогодні у складі ВКС Росії нараховуються три полки, оснащені Іл‑76МД, і ще два змішані полки з Ан‑124‑100 та Іл‑76. Москва оголосила про початок формування лише одного нового 600‑го полку ВТА, і немає підтверджень, що формування завершено.
Загальна кількість Іл‑76 різних модифікацій у російській авіації становить близько 110 одиниць.
Крім матеріального потенціалу, розширенню військово‑транспортної авіації заважає нестача підготовленого персоналу: лише у 2024 році в РФ повідомили про відновлення Ульяновського училища військово‑транспортної авіації, що свідчить про існуючі кадрові обмеження.
"Навіть з урахуванням деякого прогресу у виробництві Іл‑76МД‑90А, Москва навряд чи зможе відтворити можливості радянської військово‑транспортної авіації, яка у 1990 році мала близько 385 таких літаків у складі", - підсумовує видання.
Плани РФ на виробництво дронів
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Російська Федерація має плани суттєво наростити виробництво, щоб вже у 2026 році запускати по Україні до 1000 дронів на день.
У вересні NYT писало, що станом на той момент Росія здатна випускати близько 30 тисяч ударних дронів типу "Шахед" на рік. Але також видання додало, що до 2026 року РФ може подвоїти цей показник.
У тому ж місяці аналітики ISW писали, що Росія нарощує виробництво оптоволоконних дронів (FPV) для бойових дій в Україні. Зокрема, за словами гендиректора Науково-виробничого центру "Ушкуйник" Олексія Чадаєва, РФ виробляє понад 50 тисяч таких дронів.