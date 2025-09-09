Росія подвоїла виробництво оптоволоконних дронів у 2025 році, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Росія продовжує активний розвиток безпілотних літальних апаратів з оптоволоконними кабелями (FPV), які за останні місяці показали ефективність у виконанні завдань повітряної протидії на полі бою в Україні. За словами генерального директора Науково-виробничого центру "Ушкуйник" Олексія Чадаєва, Росія щомісяця виробляє понад 50 000 таких дронів.

Чадаєв зазначив, що у 2025 році виробництво оптоволоконних дронів у країні подвоїлося. Виробничі потужності розташовані в трьох регіонах, точні назви яких не розкривають, водночас у кожному регіоні функціонує понад один завод.

Масове впровадження цих апаратів, стійких до українських систем радіоелектронної боротьби та глушіння, дало російським військам значну перевагу на полі бою.

Завдяки простоті конструкції, масштабування виробництва у 2025 році пройшло успішно. Оптоволоконні дрони дають змогу наносити точні удари по українській бронетехніці, лініях комунікацій, пересуваннях військ і системах радіоелектронної боротьби.

Крім того, їхнє використання розширює можливості Росії з блокування українських транспортних і комунікаційних ліній у лісистих районах, включно з територією Срібрянського лісу, де традиційні засоби контролю ускладнені.

Аналітики зазначають, що масове застосування FPV-дронів посилює тактичні можливості російських військ і дає змогу проводити операції з високою точністю за мінімального ризику для особового складу.