Россия ускоряет выпуск Ил-76, но не дотягивает до запланированных показателей

Россия, Понедельник 19 января 2026 03:10
Россия ускоряет выпуск Ил-76, но не дотягивает до запланированных показателей Фото: производство самолета Ил-76 (Defence Express)
Автор: Марина Балабан

Российская оборонная промышленность в 2025 году изготовила семь новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, что стало рекордом с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Издание отмечает, что это немного больше, чем в предыдущие два года, когда поставляли по шесть таких транспортников в год. Но значительно меньше потребности для реализации долгосрочных планов Кремля по укреплению логистических возможностей военно-транспортной авиации.

Еще в 2021 году в РФ объявили намерение сформировать четыре новых полка военно-транспортной авиации частично на базе Ил-76, где в каждом полку планировали иметь по 27 самолетов - всего 108 штук.

Впрочем, фактическое производство существенно отстает от этих амбициозных целей: за весь последний год поставлено лишь семь машин, а общий объем поставок этого типа за время войны составил около 24 самолетов.

На сегодня в составе ВКС России насчитываются три полка, оснащенные Ил-76МД, и еще два смешанных полка с Ан-124-100 и Ил-76. Москва объявила о начале формирования только одного нового 600-го полка ВТА, и нет подтверждений, что формирование завершено.

Общее количество Ил-76 различных модификаций в российской авиации составляет около 110 единиц.

Кроме материального потенциала, расширению военно-транспортной авиации мешает нехватка подготовленного персонала: только в 2024 году в РФ сообщили о восстановлении Ульяновского училища военно-транспортной авиации, что свидетельствует о существующих кадровых ограничениях.

"Даже с учетом некоторого прогресса в производстве Ил-76МД-90А, Москва вряд ли сможет воспроизвести возможности советской военно-транспортной авиации, которая в 1990 году имела около 385 таких самолетов в составе", - заключает издание.

Планы РФ на производство дронов

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Российская Федерация имеет планы существенно нарастить производство, чтобы уже в 2026 году запускать по Украине до 1000 дронов в день.

В сентябре NYT писало, что по состоянию на тот момент Россия способна выпускать около 30 тысяч ударных дронов типа "Шахед" в год. Но также издание добавило, что к 2026 году РФ может удвоить этот показатель.

В том же месяце аналитики ISW писали, что Россия наращивает производство оптоволоконных дронов (FPV) для боевых действий в Украине. В частности, по словам гендиректора Научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексея Чадаева, РФ производит более 50 тысяч таких дронов.

