Россия ускоряет выпуск Ил-76, но не дотягивает до запланированных показателей

Российская оборонная промышленность в 2025 году изготовила семь новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, что стало рекордом с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Издание отмечает, что это немного больше, чем в предыдущие два года, когда поставляли по шесть таких транспортников в год. Но значительно меньше потребности для реализации долгосрочных планов Кремля по укреплению логистических возможностей военно-транспортной авиации.

Еще в 2021 году в РФ объявили намерение сформировать четыре новых полка военно-транспортной авиации частично на базе Ил-76, где в каждом полку планировали иметь по 27 самолетов - всего 108 штук.

Впрочем, фактическое производство существенно отстает от этих амбициозных целей: за весь последний год поставлено лишь семь машин, а общий объем поставок этого типа за время войны составил около 24 самолетов.

На сегодня в составе ВКС России насчитываются три полка, оснащенные Ил-76МД, и еще два смешанных полка с Ан-124-100 и Ил-76. Москва объявила о начале формирования только одного нового 600-го полка ВТА, и нет подтверждений, что формирование завершено.

Общее количество Ил-76 различных модификаций в российской авиации составляет около 110 единиц.

Кроме материального потенциала, расширению военно-транспортной авиации мешает нехватка подготовленного персонала: только в 2024 году в РФ сообщили о восстановлении Ульяновского училища военно-транспортной авиации, что свидетельствует о существующих кадровых ограничениях.

"Даже с учетом некоторого прогресса в производстве Ил-76МД-90А, Москва вряд ли сможет воспроизвести возможности советской военно-транспортной авиации, которая в 1990 году имела около 385 таких самолетов в составе", - заключает издание.