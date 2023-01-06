Россия не прекращала мобилизацию и весной на фронт попадут новые военные, - эстонская разведка

Власти России планируют после православного Рождества объявить вторую волну мобилизации. О том, что фактически этот процесс в стране не прекращался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя центра разведки Вооруженных сил Эстонии полковника Марго Гросберга.

По словам Гросберга, разведка наблюдает некоторые признаки подготовки к новой волне мобилизации. Например, известно, что в одну из типографий Краснодарского края поступил заказ на печать 5000 повесток.

"На следующей неделе появится ясность, начнется ли эта вторая волна мобилизации и как это будет происходить", - сказал он.

Руководитель разведки подчеркнул, что вопреки заявлениям российских властей о завершении первой волны мобилизации, они не останавливались. Однако в некоторых регионах удалось собрать необходимое количество людей. Так, эти 300 тысяч человек проходят подготовку и уже к концу зимы могут быть переброшены на фронт.

А вот если после Рождества будет вторая волна, то новые призванные будут на линии фронта ориентировочно в марте-апреле 2023 года.