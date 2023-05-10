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Россия перестала платить зарплату работникам оккупационных администраций, - ЦНС

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Украина, Среда 10 мая 2023 19:25
Россия перестала платить зарплату работникам оккупационных администраций, - ЦНС Фото: Россия прекратила платить зарплату работникам оккупационных администраций (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия перестала выплачивать заработную плату оккупационным администрациям на временно захваченных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Задолженность по заработной плате в российской "военно-гражданской администрации" временно оккупированных территорий Запорожской области составляет уже от 1 до 2,5 месяцев. Руководство оккупационных администраций утверждает, что деньги заблокированы в российском казначействе в связи с бюрократическими препятствиями", - в сообщении.

По данным ведомства, блокировка средств происходит на уровне решения в Москве. Россияне решили не платить средства своим "администрациям" ввиду развития ситуации на фронте.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 5 мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий объявил частичную "эвакуацию" населения.

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