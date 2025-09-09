"Росія приносить тільки смерть": Сибіга закликав світ відповісти на трагедію в Яровій

Сибіга заявив, що в селищі Ярова Донецької області Росія здійснила варварський прямий авіаудар по мирних жителях. Люди стояли в черзі, щоб отримати пенсії.

"Цей жахливий злочин вимагає світового засудження та рішучих дій. Ми закликаємо світ висловитися і діяти негайно. Ми звертаємося до європейських партнерів, Сполучених Штатів, членів G20 та всіх, хто цінує людське життя і Статут ООН, вжити заходів", - заявив міністр.

За його словами, українська сторона вже інформує партнерів та міжнародні організації про всі деталі трагедії. Київ очікує на сильну і конкретну реакцію.

"Російські злочинці повинні понести відповідальність за цей та інші звірства", - підкреслив він.

Міністр звернув увагу, що російська пропаганда продовжує заявляти про "порятунок" людей у Донецькій області. Насправді ж, за словами Сибіги, Москва скидає масовані авіабомби на мирних мешканців, які просто прийшли отримати пенсії.

"Росія несе лише смерть, жах і руйнування", - наголосив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що лише колективні та рішучі кроки міжнародної спільноти здатні зупинити такі злочини.