"Росія приносить тільки смерть": Сибіга закликав світ відповісти на трагедію в Яровій

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Савченко Юлія

Російський авіаудар по селищу Ярова на Донеччині забрав життя щонайменше 21 людини, ще понад два десятки поранені. Україна вимагає негайної реакції світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.

Сибіга заявив, що в селищі Ярова Донецької області Росія здійснила варварський прямий авіаудар по мирних жителях. Люди стояли в черзі, щоб отримати пенсії.

"Цей жахливий злочин вимагає світового засудження та рішучих дій. Ми закликаємо світ висловитися і діяти негайно. Ми звертаємося до європейських партнерів, Сполучених Штатів, членів G20 та всіх, хто цінує людське життя і Статут ООН, вжити заходів", - заявив міністр.

За його словами, українська сторона вже інформує партнерів та міжнародні організації про всі деталі трагедії. Київ очікує на сильну і конкретну реакцію.

"Російські злочинці повинні понести відповідальність за цей та інші звірства", - підкреслив він.

Міністр звернув увагу, що російська пропаганда продовжує заявляти про "порятунок" людей у Донецькій області. Насправді ж, за словами Сибіги, Москва скидає масовані авіабомби на мирних мешканців, які просто прийшли отримати пенсії.

"Росія несе лише смерть, жах і руйнування", - наголосив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що лише колективні та рішучі кроки міжнародної спільноти здатні зупинити такі злочини.

 

 

Подробиці трагедії в Яровій

Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська скинули авіабомбу на людей під час видачі пенсій у селищі Ярова на Донеччині. В результаті атаки понад 20 людей загинуло.

Пізніше глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в результаті ворожого удару по Яровій щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено.

Нагадаємо, 4 вересня росіяни нанесли авіаудар по працюючій лікарні в Костянтинівці, а також по селу Іллінівка. У результаті загинули двоє людей, пошкоджено будівлі й медзаклад.

