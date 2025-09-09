"Росія приносить тільки смерть": Сибіга закликав світ відповісти на трагедію в Яровій

Російський авіаудар по селищу Ярова на Донеччині забрав життя щонайменше 21 людини, ще понад два десятки поранені. Україна вимагає негайної реакції світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.
Сибіга заявив, що в селищі Ярова Донецької області Росія здійснила варварський прямий авіаудар по мирних жителях. Люди стояли в черзі, щоб отримати пенсії.
"Цей жахливий злочин вимагає світового засудження та рішучих дій. Ми закликаємо світ висловитися і діяти негайно. Ми звертаємося до європейських партнерів, Сполучених Штатів, членів G20 та всіх, хто цінує людське життя і Статут ООН, вжити заходів", - заявив міністр.
За його словами, українська сторона вже інформує партнерів та міжнародні організації про всі деталі трагедії. Київ очікує на сильну і конкретну реакцію.
"Російські злочинці повинні понести відповідальність за цей та інші звірства", - підкреслив він.
Міністр звернув увагу, що російська пропаганда продовжує заявляти про "порятунок" людей у Донецькій області. Насправді ж, за словами Сибіги, Москва скидає масовані авіабомби на мирних мешканців, які просто прийшли отримати пенсії.
"Росія несе лише смерть, жах і руйнування", - наголосив глава МЗС.
Сибіга зазначив, що лише колективні та рішучі кроки міжнародної спільноти здатні зупинити такі злочини.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська скинули авіабомбу на людей під час видачі пенсій у селищі Ярова на Донеччині. В результаті атаки понад 20 людей загинуло.
Пізніше глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в результаті ворожого удару по Яровій щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено.
Нагадаємо, 4 вересня росіяни нанесли авіаудар по працюючій лікарні в Костянтинівці, а також по селу Іллінівка. У результаті загинули двоє людей, пошкоджено будівлі й медзаклад.