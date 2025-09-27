Росія приховує закатованих і хворих українців від Червоного Хреста, - ОБСЄ

Члени незалежної експертної місії Московського механізму ОБСЄ оприлюднили звіт щодо порушень та злочинів РФ у поводженні з українськими військовополоненими.

В документі фіксуються численні порушення норм міжнародного права з боку агресора.

Обмеження доступу і формату спілкування

Так, один із членів місії, - професор Ерве Асенсіо (Франція), - зазначив, що Комітету співпраця з Росією є надзвичайно складною, хоча певний обмін інформацією все ж відбувається.

"Ми вважаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) виконує складну роботу, але, на жаль, є свідчення, що організація не має вільного доступу до місць утримання", - сказав Асенсіо.

За його словами, окремі візити таки відбувалися, але без можливості бачити всіх полонених, а кількість дозволів була недостатньою, щоб охопити всі установи.

Професорка Вероніка Білкова (Чехія) зазначила, що нинішня ситуація дещо краща, ніж раніше, але все одно далека від стандартів, яких вимагає міжнародне право.

Вона нагадала, що місія МКЧХ полягає у двох ключових завданнях: відвідинах військовополонених та зборі інформації про них через національні інформаційні бюро.

"Відомо, що певні візити до російських місць утримання українських полонених відбуваються, але доступ часто обмежують: представникам МКЧХ часто не дозволяють відвідувати всі місця утримання чи розмовляти з полоненими наодинці, хоча це має бути правилом", - наголосила вона.

Закрите російське Бюро

Також Білкова звернула увагу на "закритий" характер роботи російського Національного інформаційного бюро.

Вона пояснила, що у кожній державі, яка бере участь у війні, має функціонувати бюро для збору даних про полонених противника. В Україні таке бюро створене, воно збирає інформацію, зокрема і про російських військовополонених.

Росія ж оголосила про створення свого бюро у лютому-березні 2022 року під егідою Міноборони, яке начебто передає списки до Центрального агентства з розшуку МКЧХ для подальшої передачі Україні. Однак ці списки неповні.

"Дані про українське бюро легко знайти у відкритому доступі, воно навіть має власний сайт. А от відомостей про російське бюро практично немає - лише телефонний номер для родичів полонених", - зазначила Білкова.

Підставна демонстрація

Шведський професор Марк Кламберг, посилаючись на свідчення колишніх українських полонених, зауважив, що російська влада під час візитів МКЧХ демонструвала лише тих, хто був у відносно доброму стані.

"До тих, хто був хворий чи зазнав жорстокого поводження, МКЧХ не мало доступу. Це підтверджується як звітами, так і свідченнями полонених. Усе контролювалося російською владою, хоча МКЧХ повинен мати вільний доступ", - наголосив він.