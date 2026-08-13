Росія прибирає кордони з окупованими землями України
ФСБ Росії заявила про скасування прикордонної зони між окупованими територіями України та російськими регіонами, а також Кримським півостровом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство".
Що змінилося
За інформацією видання, спецслужба окупантів підготувала проєкти наказів про визнання такими, що втратили чинність, власних документів про прикордонні зони.
Зміни стосуються Ростовської та Воронезької областей РФ, а також окупованого Криму.
До цього часу проїзд з Росії на тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей фактично відрізнявся від перетину державного кордону лише формально.
Фото: ФСБ скасовує прикордонні зони з захопленими регіонами (t.me/agentstvonews)
Деталі рішення
У документах РФ ліквідацію контролю пояснюють так званим "приєднанням" українських регіонів до Росії. Тепер окупанти планують встановити прикордонну зону безпосередньо по лінії зовнішніх кордонів захоплених територій.
Водночас у Криму окупаційна спецслужба залишить прикордонний режим "у межах островів Чорного моря, що належать РФ". Там місцеве управління ФСБ самостійно визначатиме місця та час в'їзду і встановлюватиме попереджувальні знаки.
Позиція України щодо Донбасу
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія не отримає перемоги у війні та не зможе змусити Україну залишити свої території.
За його словами, Москва намагається нав'язати вихід ЗСУ з Донеччини та Луганщини як власне досягнення, проте Київ не піде на поступки, які загрожують безпеці всієї держави.
Позицію керівництва країни поділяє і більшість громадян. За даними соціологічних досліджень, все менше українців готові до територіальних поступок на сході навіть в обмін на міжнародні гарантії безпеки.
Для більшості суспільства передача Донбасу під контроль агресора є категорично неприйнятною умовою.