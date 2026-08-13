Россия убирает границы с оккупированными землями Украины
ФСБ России заявило об отмене приграничной зоны между оккупированными территориями Украины и российскими регионами, а также Крымским полуостровом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство".
Что изменилось
По информации издания, спецслужба оккупантов подготовила проекты приказов о признании утратившими силу собственных документов о приграничных зонах.
Изменения касаются Ростовской и Воронежской областей РФ, а также оккупированного Крыма.
До этого времени проезд из России на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей фактически отличался от пересечения государственной границы только формально.
Фото: ФСБ отменяет приграничные зоны с захваченными регионами (t.me/agentstvonews)
Детали решения
В документах РФ ликвидацию контроля объясняют так называемым "присоединением" украинских регионов к России. Теперь оккупанты планируют установить пограничную зону непосредственно по линии внешних границ захваченных территорий.
В то же время в Крыму оккупационная спецслужба покинет пограничный режим "в пределах принадлежащих РФ островов Черного моря". Там местное управление ФСБ будет самостоятельно определять места и время въезда и устанавливать упреждающие знаки.
Позиция Украины по Донбассу
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия не одержит победы в войне и не сможет заставить Украину покинуть свои территории.
По его словам, Москва пытается навязать выход ВСУ из Донетчины и Луганщины как собственное достижение, однако Киев не пойдет на уступки, угрожающие безопасности всего государства.
Позицию руководства страны разделяет и большинство граждан. По данным социологических исследований, все меньше украинцев готово к территориальным уступкам на востоке даже в обмен на международные гарантии безопасности.
Для большинства общества передача Донбасса под контроль агрессора является категорически неприемлемым условием.