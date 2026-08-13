Россия убирает границы с оккупированными землями Украины

ФСБ России заявило об отмене приграничной зоны между оккупированными территориями Украины и российскими регионами, а также Крымским полуостровом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Агентство ".

Что изменилось

По информации издания, спецслужба оккупантов подготовила проекты приказов о признании утратившими силу собственных документов о приграничных зонах.

Изменения касаются Ростовской и Воронежской областей РФ, а также оккупированного Крыма.

До этого времени проезд из России на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей фактически отличался от пересечения государственной границы только формально.

Фото: ФСБ отменяет приграничные зоны с захваченными регионами (t.me/agentstvonews)

Детали решения

В документах РФ ликвидацию контроля объясняют так называемым "присоединением" украинских регионов к России. Теперь оккупанты планируют установить пограничную зону непосредственно по линии внешних границ захваченных территорий.

В то же время в Крыму оккупационная спецслужба покинет пограничный режим "в пределах принадлежащих РФ островов Черного моря". Там местное управление ФСБ будет самостоятельно определять места и время въезда и устанавливать упреждающие знаки.