Росія працює над тим, щоб припинити допомогу Україні з боку Франції, - WP

Згідно з кремлівськими документами, а також інтерв'ю з європейськими чиновниками з питань безпеки й ультраправими політичними діячами, Росія нарощує зусилля з підриву підтримки України з боку Франції.

Маневрування й зв'язки Кремля з низкою ультраправих партій по всій Європі, у тому ж числі у Франції - викликають занепокоєння серед європейських чиновників напередодні виборів до Європейського парламенту в червні. Як відзначив керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, майбутні вибори можуть бути "такими ж небезпечними, як і американські".

Відповідно до кремлівських документів, перший заступник керівника адміністрації диктатора Володимира Путіна Сергій Кирієнко, доручив кремлівським політтехнологам сприяти політичному розбрату у Франції через соціальні мережі й французьких політичних діячів, лідерів громадської думки та активістів.

"У документах, з якими ознайомилася The Post, ці фігури не були названі поіменно. Мета Москви - підірвати підтримку України й послабити рішучість НАТО, свідчать документи. Ці зусилля нагадують аналогічне втручання в Німеччині, де Кремль намагався об'єднати крайніх правих і крайніх лівих в антивоєнний альянс", - пояснює видання.

Серед тез, які повинні посилити кремлівські стратеги:

твердження про те, що західні санкції проти Росії завдали шкоди французькій економіці через зниження обсягів торгівлі. Через це країна, нібито, ризикує потрапити в "найглибшу соціально-економічну кризу за останні роки". Зокрема твердження, що постачання зброї в Україну залишило Францію без зброї для самозахисту.

твердження, які б збільшили кількість тих, хто у Франції не бажає "платити за війну іншої країни", а також ких, хто боїться прямої війни з Росією та початку Третьої світової війни.

"Документи показують, що створені кремлівськими політтехнологами "ферми тролів" виробляли і публікували в соціальних мережах контент і статті з критикою західної підтримки уряду президента України Володимира Зеленського. В одній із записок, написаній одним зі стратегів у червні 2023 року, співробітник "ферми тролів" отримав вказівку створити "200-символьний коментар француза середнього віку", який вважає підтримку України з боку Європи "дурною авантюрою", - пояснює видання.

Обмежений резонанс

Поки що меседжі Кремля мали обмежений резонанс у Франції, де лідер Еммануель Макрон перебуває в авангарді зусиль Європи щодо підтримки України. Зокрема більшість населення підтримує президента.

Втім, як зауважив директор Французького інституту міжнародних відносин Томас Гомар, видимість проросійських акаунтів у соціальних мережах й рейтинги схвалення французьких ультраправих партій зростають.

"Риторика союзників Росії про ціну війни в Україні все частіше поєднується з ідеєю про те, що це американська авантюра і що Франція повинна утвердити себе як велика держава і відновити відносини з Росією", - пише WP.

Допомога Україні від Франції

З моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Франція є однією з європейських країн, що надає активну фінансову та військову підтримку нашій країні.

Наприклад, нещодавно стало відомо про те, що пілоти Збройних сил України наступного року почнуть прибувати до Франції для проходження навчання в рамках військової допомоги.

Зокрема місяць тому Париж заявив про наміри виділити ще 200 млн євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.