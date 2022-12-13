Росія прагне відновити наступальні спроможності до кінця січня - початку лютого, - Кулеба

Росія сподівається, що зможе відновити свої військові спроможності до кінця січня - початку лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби .

"Я не кажу, що це точно відбудеться, але за найкращим сценарієм, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, а також тренування нових призовників і рух їхньої важкої зброї по країні, вони точно зберігають надії на те, що вони зможуть пробитися крізь нашу лінію та просунутися глибше в Україну", - додав він.

Днями РБК-Україна повідомило, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив: якщо Україна не отримає достатньо озброєння, то війна може продовжитися. Крім того, він підкреслив, що не потрібно уроків моралі за удари по території РФ.

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