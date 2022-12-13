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Росія прагне відновити наступальні спроможності до кінця січня - початку лютого, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Росія сподівається, що зможе відновити свої військові спроможності до кінця січня - початку лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба спрогнозував, що Росія прагне зібрати всі сили, аби відновити свої наступальні спроможності у зазначений період.

"Я не кажу, що це точно відбудеться, але за найкращим сценарієм, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, а також тренування нових призовників і рух їхньої важкої зброї по країні, вони точно зберігають надії на те, що вони зможуть пробитися крізь нашу лінію та просунутися глибше в Україну", - додав він.

Проте, за словами Кулеби, Україна робить усе можливе, аби цьому завадити.

Днями РБК-Україна повідомило, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив: якщо Україна не отримає достатньо озброєння, то війна може продовжитися. Крім того, він підкреслив, що не потрібно уроків моралі за удари по території РФ.

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Дмитро КулебаМИД Украины