Не потрібно уроків моралі. Кулеба відповів на критику ударів по території РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю ARD .

Глава МЗС не розуміє тверджень, що Україна "грає з вогнем". При цьому він не підтвердив, що ЗСУ гатили по російських аеродромах.

"Путін прийшов знищити нас - як державу, як націю. Якби до вас у квартиру зайшов вбивця і спробував вас убити, а ваш сусід сказав: "Не грайся з вогнем, не треба його провокувати", то ви, напевно, сказали б, що ваш сусід не при своєму розумі", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що нема потреби "викласти Україні моральний урок".

Кулеба вважає реалістичним сценарій повного відключення електроенергії в Україні. Однак він не очікує, що українці масово покинуть країну через нестабільну ситуацію взимку.

У неділю координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на телеканалі ABC зазначив, що Вашингтон "намагається забезпечити, щоб українська сторона могла захистити свою територію, відвоювати свою землю", проте США не заохочують операцій усередині російської території.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати не працюють над тим, щоб перешкодити Україні розробити власні кошти далекого удару, які потенційно можуть бути націлені на територію РФ.

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