Россия стремится восстановить наступательные возможности до конца января - начала февраля, - Кулеба

Россия надеется, что сможет восстановить свои военные способности до конца января - начала февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Кулеба спрогнозировал, что Россия стремится собрать все силы, чтобы восстановить свои наступательные возможности в указанный период.
"Я не говорю, что это точно произойдет, но по лучшему сценарию, учитывая мобилизацию, призыв, который они объявили, а также тренировку новых призывников и движение их тяжелого оружия по стране, они точно сохраняют надежды на то, что они смогут пробиться сквозь нашу линию и продвинуться глубже в Украину", - добавил он.
Однако, по словам Кулебы, Украина делает все возможное, чтобы помешать этому.
На днях РБК-Украина сообщило, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит достаточно вооружения, то война может продолжиться. Кроме того, он подчеркнул, что не требуются уроки морали за удары по территории РФ.
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