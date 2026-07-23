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Росія прагне розширити зону активних бойових дій на Харківщині (відео)

18:22 23.07.2026 Чт
1 хв
Окупанти намагаються прорвати кордон фронтової області
aimg Олена Бджола
Фото: російський окупант (росЗМІ)

Росія активізувала спроби захоплення нових територій на Харківщині. Постійно відбуваються нові атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

Росія планує прорвати кордон на Харківщині

Російські війська продовжують збільшувати напругу на Південно-Слобожанському напрямку.

Це відбувається у смузі оборони прикордонної бригади "Гарт", зазначили у ДПСУ.

Окупанти останніми тижнями під час штурмів зазнали великих втрат. Тож тепер розпочали спроби прориву на нових ділянках.

"Зокрема, малі піхотні групи ворога здійснюють спроби інфільтрації в районі населеного пункту Артільне, що поруч з державним кордоном України", - заявили у ДПСУ.

Яка протидія прикордонників

Прикордонники фіксують пересування російських військ і знищують їхні особовий склад та техніку.

Цей процес відбувається як на українській території, так і у ворожому тилу, ще на початку висування окупантів у бік України.

Нагадаємо, що на початку липня у Харківській області розширили зону евакуації цивільних одразу з трьох районів.

На Сумському напрямку наприкінці липня ЗСУ фіксують меншу активність російських диверсійно-розвідувальних груп. Водночас інтенсивність обстрілів не спадає.

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