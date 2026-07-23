Росія прагне розширити зону активних бойових дій на Харківщині (відео)

Росія активізувала спроби захоплення нових територій на Харківщині. Постійно відбуваються нові атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.
Російські війська продовжують збільшувати напругу на Південно-Слобожанському напрямку.
Це відбувається у смузі оборони прикордонної бригади "Гарт", зазначили у ДПСУ.
Окупанти останніми тижнями під час штурмів зазнали великих втрат. Тож тепер розпочали спроби прориву на нових ділянках.
"Зокрема, малі піхотні групи ворога здійснюють спроби інфільтрації в районі населеного пункту Артільне, що поруч з державним кордоном України", - заявили у ДПСУ.
Прикордонники фіксують пересування російських військ і знищують їхні особовий склад та техніку.
Цей процес відбувається як на українській території, так і у ворожому тилу, ще на початку висування окупантів у бік України.
Нагадаємо, що на початку липня у Харківській області розширили зону евакуації цивільних одразу з трьох районів.
На Сумському напрямку наприкінці липня ЗСУ фіксують меншу активність російських диверсійно-розвідувальних груп. Водночас інтенсивність обстрілів не спадає.