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Росія позбавить інвалідів в окупації пенсій, якщо вони не матимуть паспорт РФ, - ЦНС

Субота 05 жовтня 2024 16:49
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Росія позбавить інвалідів в окупації пенсій, якщо вони не матимуть паспорт РФ, - ЦНС Фото: паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія продовжує злочинний процес паспортизації населення на окупованих територіях України. Наступними жертвами цих діянь мають стати люди з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, кожен громадянин із особливими потребами на окупованих територіях зобов'язаний буде пройти обов'язкову медико-соціальну експертну комісію відповідно до законодавства РФ. Однак це можливо буде зробити лише за наявності російського паспорта. В іншому ж випадку, якщо цього не зробити, людей з інвалідністю позбавлять пенсій.

"Відбуватиметься усе це в період до 31 грудня 2025 року. З 1 січня 2026 року особи з інвалідністю, але без російського паспорта, будуть позбавлені пенсії з інвалідності", - йдеться у повідомленні.

При цьому у ЦНС зазначили, що плани Кремля з паспортизації населення тимчасово окупованих територій України провалюються. Це відбувається попри усі нестерпні умови, які ворог створив для українців на своїй рідній землі.

Нагадаємо, що починаючи з 1 січня 2025 року Кремль присвоїть людям в окупації статус іноземних громадян або ж осіб без громадянства.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія вимагає збільшити теми паспортизації українців. Зокрема, до кінця 2024 року ворог сподівається довести цей процес до 60%.

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