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Россия лишит инвалидов в оккупации пенсий, если у них нет паспорта РФ, - ЦНС

Суббота 05 октября 2024 16:49
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Россия лишит инвалидов в оккупации пенсий, если у них нет паспорта РФ, - ЦНС Фото: паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия продолжает преступный процесс паспортизации населения на оккупированных территориях Украины. Следующими жертвами этих деяний станут люди с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, каждый гражданин с особыми потребностями на оккупированных территориях должен будет пройти обязательную медико-социальную экспертную комиссию согласно законодательству РФ. Однако это можно будет сделать только при наличии российского паспорта. В противном случае, если этого не сделать, люди с инвалидностью будут лишены пенсий.

"Происходить все это будет в период до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года лица с инвалидностью, но без российского паспорта, будут лишены пенсии по инвалидности", - говорится в сообщении.

При этом в ЦНС отметили, что планы Кремля по паспортизации населения временно оккупированных территорий Украины проваливаются. Это происходит несмотря на все невыносимые условия, которые враг создал для украинцев на своей родной земле.

Напомним, что начиная с 1 января 2025 года Кремль присвоит людям в оккупации статус иностранных граждан или же лиц без гражданства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия требует увеличить темы паспортизации украинцев. В частности, до конца 2024 враг надеется довести этот процесс до 60%.

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