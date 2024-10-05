Россия лишит инвалидов в оккупации пенсий, если у них нет паспорта РФ, - ЦНС

По данным информационного ресурса, каждый гражданин с особыми потребностями на оккупированных территориях должен будет пройти обязательную медико-социальную экспертную комиссию согласно законодательству РФ. Однако это можно будет сделать только при наличии российского паспорта. В противном случае, если этого не сделать, люди с инвалидностью будут лишены пенсий.

"Происходить все это будет в период до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года лица с инвалидностью, но без российского паспорта, будут лишены пенсии по инвалидности", - говорится в сообщении.

При этом в ЦНС отметили, что планы Кремля по паспортизации населения временно оккупированных территорий Украины проваливаются. Это происходит несмотря на все невыносимые условия, которые враг создал для украинцев на своей родной земле.