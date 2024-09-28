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Кремль присвоїть людям в окупації без паспорта РФ новий статус, - ЦНС

Субота 28 вересня 2024 02:07
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Кремль присвоїть людям в окупації без паспорта РФ новий статус, - ЦНС Фото: паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

На тимчасово окупованих територіях України, як і раніше, залишаються люди, які відмовились від паспорта РФ. За це ворог присвоїть їм новий статус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Відтепер, з 1 січня 2025 року громадяни без російського паспорта, які в окупації, отримають статус іноземних громадян або осіб без громадянства.

Крім того, на сайті "міграційної служби" так званої "ЛНР" вказано, що повнолітні люди, які не оформили російський документ, вважаються іноземцями, проте наразі мають право проживати у тимчасово окупованій Луганській області до 31 грудня 2024 року.

Після того, як цей термін закінчиться (у випадку якщо особа не обміняє український паспорт), окупанти зобов'яжуть людину стати на міграційний облік або отримати дозвіл від окупаційної влади на тимчасове проживання.

"Наразі росіяни створюють реєстр іноземців, які перебувають у країні незаконно, в якій гауляйтери погрожують внести українців, що відмовляються від отримання паспорта РФ", - додали у ЦНС.

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