ua en ru
Пт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кремль вимагає збільшити темпи паспортизації українців в окупації, - ЦНС

П'ятниця 20 вересня 2024 04:38
UA EN RU
Кремль вимагає збільшити темпи паспортизації українців в окупації, - ЦНС Фото: паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ворог продовжує примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях України. Проте назарі Кремль вимагає наростити темпи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як пише інформаційний ресурс, у Кремлі сподіваються вже до кінця 2024 року довести паспортизацію до показників 60% населення (яке в окупації).

У зв'язку з цим усім відділам так званих "Міністерств внутрішніх справ" надали вказівку збільшити кількість рейдів по селах та на вулицях міст, щоб уточнити списки тих, хто не отримав паспорт країни-агресора.

Однак у ворога не все так добре. Керівництво поліцейських поскаржилося на дефіцит кадрів для формування рейдових груп, тож попрохало надіслати більшу партії "гастролерів з Росії".

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей повідомляти дані поліцейських, а також всіх дотичних до процесу паспортизації населення на окупованих територіях України.

"Кожен з цих людей понесе покарання в один з неочікуваних для себе моментів", - наголосили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше в ЦНС повідомляли, що Росія обмежує права людей в окупації, які не мають паспорт РФ.

Зокрема, ворог: обмежує свободу пересування, позбавляє права на "соцзабезпечення", права на працю, відбирає майно і навіть позбавляє батьківських прав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Новий Париж, село Масонів та Афіни. Як в Україні перейменували міста та яких назв уже немає
Новий Париж, село Масонів та Афіни. Як в Україні перейменували міста та яких назв уже немає
DAILY
"Мирний план" і кінець війни? Чи штовхає Захід Україну на переговори та чим відповість Зеленський
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько "Мирний план" і кінець війни? Чи штовхає Захід Україну на переговори та чим відповість Зеленський