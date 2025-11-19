Росія повторно підняла у небо літаки МіГ-31К

У середу зранку, 19 листопада, росіяни знову підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае "Саваслейка", - йдеться у повідомленні о 06:42.
Зазначимо, що це вже друга фіксація зльоту МіГ-31К за останню годину. Минулого разу у КМВА поінформували, що зафіксовано пуск щонайменше одного "Кинджалу".
Наразі пуски нових "Кинджалів" поки що не було, але сигнал тривоги продовжується по всій території України. Причина - комбінована атака РФ.
Оновлено о 06:58
Моніторингові канали пишуть про пуски "Кинджалів"
Нагадаємо, що цієї ночі та зранку росіяни масовано атакують Україну дронами, аеробалістичними та крилатими ракетами.
Прямо в ніч з 18 на 19 листопада, ворог вдарив безпілотниками по Харкову. У місті внаслідок атаки сталися пожежі, зруйновано супермаркет "Сільпо", пошкоджені будинки та понад три десятки постраждалих.
Починаючи з 03:20 Повітряні сили ЗСУ стали фіксувати дрони у багатьох областях України. Під ранок запустив по нашій країні крилаті ракети типу "Калібр", фіксувався пуск "Кинджалів", а прямо в ці хвилин над Україною ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
