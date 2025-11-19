UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росія повторно підняла у небо літаки МіГ-31К

Фото: ворог підняв літаки вже вдруге за останню годину (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У середу зранку, 19 листопада, росіяни знову підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае "Саваслейка", - йдеться у повідомленні о 06:42.

Зазначимо, що це вже друга фіксація зльоту МіГ-31К за останню годину. Минулого разу у КМВА поінформували, що зафіксовано пуск щонайменше одного "Кинджалу".

Наразі пуски нових "Кинджалів" поки що не було, але сигнал тривоги продовжується по всій території України. Причина - комбінована атака РФ.

Оновлено о 06:58

Моніторингові канали пишуть про пуски "Кинджалів"

Масований обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі та зранку росіяни масовано атакують Україну дронами, аеробалістичними та крилатими ракетами.

Прямо в ніч з 18 на 19 листопада, ворог вдарив безпілотниками по Харкову. У місті внаслідок атаки сталися пожежі, зруйновано супермаркет "Сільпо", пошкоджені будинки та понад три десятки постраждалих.

Починаючи з 03:20 Повітряні сили ЗСУ стали фіксувати дрони у багатьох областях України. Під ранок запустив по нашій країні крилаті ракети типу "Калібр", фіксувався пуск "Кинджалів", а прямо в ці хвилин над Україною ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Детальніше про те, чим Росія атакує Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Російська ФедераціяМіГ-31КВійна в Україні