Россия повторно подняла в небо самолеты МиГ-31К

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэ "Саваслейка", - говорится в сообщении в 06:42.

Отметим, что это уже вторая фиксация взлета МиГ-31К за последний час. В прошлый раз в КМВА проинформировали, что зафиксирован пуск по меньшей мере одного "Кинжала".

Сейчас пуски новых "Кинжалов" пока не было, но сигнал тревоги продолжается по всей территории Украины. Причина - комбинированная атака РФ.

Обновлено в 06:58

Мониторинговые каналы пишут о пусках "Кинжалов"