RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россия повторно подняла в небо самолеты МиГ-31К

Фото: враг поднял самолеты уже второй раз за последний час (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В среду утром, 19 ноября, россияне снова подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэ "Саваслейка", - говорится в сообщении в 06:42.

Отметим, что это уже вторая фиксация взлета МиГ-31К за последний час. В прошлый раз в КМВА проинформировали, что зафиксирован пуск по меньшей мере одного "Кинжала".

Сейчас пуски новых "Кинжалов" пока не было, но сигнал тревоги продолжается по всей территории Украины. Причина - комбинированная атака РФ.

Обновлено в 06:58

Мониторинговые каналы пишут о пусках "Кинжалов"

Массированный обстрел Украины

Напомним, что этой ночью и утром россияне массированно атакуют Украину дронами, аэробалистическими и крылатыми ракетами.

Прямо в ночь с 18 на 19 ноября, враг ударил беспилотниками по Харькову. В городе в результате атаки произошли пожары, разрушен супермаркет "Сильпо", повреждены дома и более трех десятков пострадавших.

Начиная с 03:20 Воздушные силы ВСУ стали фиксировать дроны во многих областях Украины. Под утро запустил по нашей стране крылатые ракеты типа "Калибр", фиксировался пуск "Кинжалов", а прямо в эти минут над Украиной ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Подробнее о том, чем Россия атакует Украину - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМіГ-31КВойна в Украине