Россия повторно подняла в небо самолеты МиГ-31К

В среду утром, 19 ноября, россияне снова подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэ "Саваслейка", - говорится в сообщении в 06:42.
Отметим, что это уже вторая фиксация взлета МиГ-31К за последний час. В прошлый раз в КМВА проинформировали, что зафиксирован пуск по меньшей мере одного "Кинжала".
Сейчас пуски новых "Кинжалов" пока не было, но сигнал тревоги продолжается по всей территории Украины. Причина - комбинированная атака РФ.
Обновлено в 06:58
Мониторинговые каналы пишут о пусках "Кинжалов"
Напомним, что этой ночью и утром россияне массированно атакуют Украину дронами, аэробалистическими и крылатыми ракетами.
Прямо в ночь с 18 на 19 ноября, враг ударил беспилотниками по Харькову. В городе в результате атаки произошли пожары, разрушен супермаркет "Сильпо", повреждены дома и более трех десятков пострадавших.
Начиная с 03:20 Воздушные силы ВСУ стали фиксировать дроны во многих областях Украины. Под утро запустил по нашей стране крылатые ракеты типа "Калибр", фиксировался пуск "Кинжалов", а прямо в эти минут над Украиной ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Подробнее о том, чем Россия атакует Украину - читайте в материале РБК-Украина.