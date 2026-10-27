"Нова пошта" запустила приватну ППО та вже збиває "Шахеди"

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з 12-го Київського міжнародного економічного форуму "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?".

Приватна ППО: кількість збитих дронів не розголошують

За словами Климова, "Нова пошта" належить до небагатьох компаній, які втілили такий проєкт.

"Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття "шахедів", - сказав він.

Співвласник компанії наголосив на важливості подальшого розвитку приватних проєктів ППО. На його думку, бізнес може брати на себе функції, які до повномасштабного вторгнення вважалися виключно сферою відповідальності держави.

Власні служби гасіння пожеж

Климов також зазначив, що бізнес може створювати власні пожежні служби на своїх виробництвах. За його словами, у "Новій пошті" співробітники самостійно гасять значну частину пожеж, що виникають унаслідок атак, і не чекають на приїзд рятувальників ДСНС.

Зараз великі компанії шукають у Європі пожежні машини, щоб створити власні служби, додав Климов.

"Це наша власність, в чому проблема, хто мені може заборонити гасити самому пожежу на своїй території?", - сказав Климов.

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