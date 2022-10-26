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Росія повідомила США про початок ядерних навчань "Гром"

Фото: Росія повідомила США про початок ядерних навчань "Гром" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У вівторок Росія офіційно повідомила Сполучені Штати про проведення навчань стратегічних ядерних сил "Гром-2022".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.

У ході навчань будуть здійснені запуски балістичних ракет, здатних нести ядерні боєголовки.

Навчання, які проводяться щорічно, привертають цього року особливу увагу, оскільки вони проводяться на тлі російського вторгнення до України.

"Повідомляючи про навчання, Росія виконує свої зобов'язання щодо контролю за озброєннями", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ці повідомлення зменшують ризик неправильної оцінки того, що відбувається.

Водночас у Бельгії відбуваються щорічні навчання НАТО Steadfast Noon, під час яких льотчики проводять навчальні операції з використанням нестратегічної ядерної зброї.

Нагадаємо, що попередні такі маневри РФ закінчилися за лічені дні до вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що ядерний удар з боку Росії змінить хід війни в Україні і, ймовірно, спровокує фізичну відповідь з боку українських союзників і, можливо, НАТО.

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