Другі за рік. Росія проведе ядерні навчання "Гром-2022"

Росія проведе друге за рік навчання з ядерного стримування "Гром-2022". Перші відбулися за п'ять днів до вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

РФ планує після завершення навчань НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon, які стартували 17 жовтня і продовжаться до 30 жовтня, провести свої навчання "Гром". Точних термінів проведення "Гром-2022" поки що не озвучено, але за договором зі США Кремль має заздалегідь попередити про них.

Перші навчання відбулися 19 лютого та частково проходили поблизу України з пусками балістичних та крилатих ракет. Ще тоді через залучення сил Південного військового округу та Чорноморського флоту РФ було зроблено припущення, що це можливо репетиція завдання ракетного удару по Україні.

Нові навчання будуть сконцентровані на перевірці міжконтинентальних балістичних ракет. Ймовірно, ключовим районом випробувань стане північ РФ.

У Росії традиційно перевіряють готовність міжконтинентальних балістичних ракет, терміни експлуатації яких для деяких систем вже давно перевищили всі закладені нормативи. Наприклад, Р-36М2 "Воєвода" у кількості до 46 ракет відповідають за доставку понад 30% усіх ядерних зарядів балістичних ракет. Їхній випуск завершився з розпадом СРСР, а їх максимальний термін використання був оцінений до 2005 року.

А перевірка їхньої реальної готовності відбувалася шляхом відстрілу найстарішої ракети, якщо вона виконувала своє завдання, термін експлуатації тривав. Якщо ні, то запускали іншу і так далі, поки завдання не було виконано.

Питання про готовність стосується і такої балістичної ракети, як "Тополь", яка була прийнята на озброєння у 80-х роках і була модернізована в "Тополь-М" у середині 90-х. 18 радянських "Тополів" ще на озброєнні, ще 78 російських "Тополь-М" були виготовлені до 2011 року.

Якщо брати наземну компоненту, то 88 ракет РФ було вироблено понад 30 років тому, 78 одиниць близько 20 років тому, що становить майже 50% всього арсеналу. Аналогічна ситуація стосується балістичних ракет підводного базування.