Россия известила США о начале ядерных учений "Гром"

В ходе учений будут произведены запуски баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки.

Учения, которые проводятся ежегодно, привлекают в этом году особое внимание, поскольку они проводятся на фоне российского вторжения в Украину.

"Сообщая об учениях, Россия выполняет свои обязательства по контролю за вооружениями", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эти извещения уменьшают риск неверной оценки происходящего.

В то же время в Бельгии проходят ежегодные учения НАТО Steadfast Noon, в ходе которых летчики проводят учебные операции с использованием нестратегического ядерного оружия.

Напомним, что предыдущие подобные маневры РФ закончились за считанные дни до вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, ядерный удар со стороны России изменит ход войны в Украине и, скорее всего, спровоцирует физический ответ со стороны украинских союзников и, возможно, НАТО.

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