Росія повернула у Чорне море корабль-носій ракет "Калібр"

Станом на 10 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 14 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп 8 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС Збройних сил України.
Пресслужба ВМС повідомляє, що за останню добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили такі кораблі Військово-морських сил РФ:
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель. У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 76 ракет.
"Крім того, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - додає пресслужба.
Нагадаємо, що востаннє знаходження корабля-носія "Калібрів" в Чорному морі фіксувалося 7 листопада.
Проте нещодавно українські військові пояснили, що відсутність корабля-носія крилатих ракет "Калібр" у відкритому морі не означає відсутність загрози їх пуску по території України.
Як повідомлялося, 6 листопада Росія не вивела на бойове чергування до Чорного моря жодного корабля з крилатими ракетами типу "Калібр". Така сама ситуація спостерігалася і 8 листопада.
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