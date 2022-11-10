Россия вернула в Черное море корабль-носитель ракет "Калибр"

Пресс-служба ВМС сообщает, что за последние сутки проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили следующие корабли Военно-морских сил РФ:

в Азовское море - 24 судна, из них 6 судов двигались из пролива Босфор;

в Черное море - 38 судов, из них 15 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве один корабль. В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 76 ракет.

"Кроме того, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - добавляет пресс-служба.

Напомним, что последнее нахождение корабля-носителя "Калибров" в Черном море фиксировалось 7 ноября.