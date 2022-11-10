RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия вернула в Черное море корабль-носитель ракет "Калибр"

Фото: угроза запуска ракет "Калибр" присутствует в Черном море (youtube.com)
Автор: Татьяна Зарембо

По состоянию на 10 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 14 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп 8 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Вооруженных Сил Украины.

Пресс-служба ВМС сообщает, что за последние сутки проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили следующие корабли Военно-морских сил РФ:

  • в Азовское море - 24 судна, из них 6 судов двигались из пролива Босфор;
  • в Черное море - 38 судов, из них 15 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве один корабль. В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 76 ракет.

"Кроме того, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - добавляет пресс-служба.

Напомним, что последнее нахождение корабля-носителя "Калибров" в Черном море фиксировалось 7 ноября.

Однако недавно украинские военные объяснили, что отсутствие корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" в открытом море не означает отсутствия угрозы их пуска по территории Украины.

Как сообщалось, 6 ноября Россия не вывела на боевое дежурство в Черное море ни одного корабля с крылатыми ракетами типа "Калибр". Такая же ситуация наблюдалась и 8 ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМС