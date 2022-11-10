Россия вернула в Черное море корабль-носитель ракет "Калибр"

По состоянию на 10 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 14 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп 8 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Вооруженных Сил Украины.
Пресс-служба ВМС сообщает, что за последние сутки проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили следующие корабли Военно-морских сил РФ:
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве один корабль. В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 76 ракет.
"Кроме того, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - добавляет пресс-служба.
Напомним, что последнее нахождение корабля-носителя "Калибров" в Черном море фиксировалось 7 ноября.
Однако недавно украинские военные объяснили, что отсутствие корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" в открытом море не означает отсутствия угрозы их пуска по территории Украины.
Как сообщалось, 6 ноября Россия не вывела на боевое дежурство в Черное море ни одного корабля с крылатыми ракетами типа "Калибр". Такая же ситуация наблюдалась и 8 ноября.
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