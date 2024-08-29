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Росія не поверне контроль над Курською областю, поки не залишить Україну, - The Hill

Ілюстративне фото: Росія не поверне контроль над Курською областю, поки не залишить Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Операція ЗСУ у Курській області, що в Росії, значно зминила динаміку війни в Україні. Це підірвало моральний дух серед російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як пише видання, враховуючи короткостроковий характер попередніх операцій, багато хто поспішив відкинути маневр ЗСУ як нерозважливу авантюру. Але в міру розгортання кампанії стає все більш очевидним, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відкрив новий фронт, заставши зненацька російські війська.

Вплив операції у Курській області помітно далеко за межами поля бою, адже це вказує на безлад всередині Кремля. І тепер фокус російського командування змістився з України на все більш крихке утримання влади. 

На думку The Hill, успіх України підірвав моральний дух серед російських військових. Росії також потрібно більше військ, якщо вона хоче відвоювати свої території. Але цього не вийде зробити, якщо РФ не залишить свої позиції в Україні або не відправить у Курську області молодих призовників. Але їх відправлення на війну є політично складним завданням у світлі попередньої обіцянки російського диктатора Володимира Путіна не відправляти їх в Україну.

 

Операція ЗСУ у Курській області

Операція Збройних Сил України в Курській області є частиною стратегічного плану, спрямованого на ослаблення російських сил. Метою операції є відволікання уваги росіян від інших фронтів.

Українські війська діють на певних територіях Росії, проте їхні дії не спрямовані на окупацію, а на створення буферної зони на території Росії.

Наразі ЗСУ контролюють 100 населених пунктів Курської області, у полон взято близько 600 російських військових.

Як заявляв Сирський, операція ЗСУ в Курській області призвела до того, що Москва зняла з фронту в Україні близько 30 тисяч військових та перекинула її на цей напрямок.

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