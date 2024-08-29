Россия не вернет контроль над Курской областью, пока не покинет Украину, - The Hill

Операция ВСУ в Курской области в России значительно изменила динамику войны в Украине. Это подорвало нравственный дух среди русских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Как пишет издание, учитывая краткосрочный характер предыдущих операций, многие поспешили отбросить маневр ВСУ как безрассудную авантюру. Но по мере развертывания кампании становится все более очевидным, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский открыл новый фронт, застав неожиданно российские войска.
Воздействие операции в Курской области заметно далеко за пределами поля боя, ведь это указывает на беспорядок внутри Кремля. И теперь фокус российского командования сместился с Украиной на все более хрупкое удержание власти.
По мнению The Hill, успех Украины взорвал моральный дух среди российских военных. России также требуется больше войск, если она хочет отвоевать свои территории. Но этого не получится сделать, если РФ не оставит свои позиции в Украине или не отправит в Курск области молодых призывников. Но их отправка на войну является политически сложной задачей в свете предыдущего обещания российского диктатора Владимира Путина не отправлять их в Украину.
Операция Вооруженных сил Украины в Курской области является частью стратегического плана, направленного на ослабление российских сил. Целью операции является отвлечение россиян от других фронтов.
Украинские войска действуют на определенных территориях России, однако их действия не направлены на оккупацию, а создание буферной зоны на территории России.
В настоящее время ВСУ контролируют 100 населенных пунктов Курской области, в плен взято около 600 российских военных.
Как заявлял Сырский, операция ВСУ в Курской области привела к тому, что Москва сняла с фронта в Украине около 30 тысяч военных и опрокинула ее на это направление.
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