Росія поцілила по школі та дитсадку на Київщині, є постраждалі

РФ обстріляла школу і дитсадок

8 жовтня ворог завдав удару по школі в одній із громад Бучанського району, каже Ткаченко.

"Внаслідок атаки пошкоджено вікна, спортивний та ігровий майданчики. Найважливіше — у момент удару діти та вчителі були в укритті. На щастя, ніхто не постраждав", - уточнив він.

Також окупанти били по Фастівському району.

"Уламки ворожої цілі впали на територію дитячого садка. На щастя, діти на той момент уже були вдома. Водночас постраждали сторож та завгосп. Їм надається необхідна медична допомога", - каже чиновник.

Раніше РБК-Україна писало, що у Бучанському районі ворог атакував складські приміщення. Внаслідок атаки постраждали троє людей.