Россия попала по школе и детсаду на Киевщине, есть пострадавшие

РФ обстреляла школу и детсад

8 октября враг нанес удар по школе в одной из громад Бучанского района, говорит Ткаченко.

"В результате атаки повреждены окна, спортивная и игровая площадки. Самое важное - в момент удара дети и учителя были в укрытии. К счастью, никто не пострадал", - уточнил он.

Также оккупанты били по Фастовскому району.

"Обломки вражеской цели упали на территорию детского сада. К счастью, дети на тот момент уже были дома. В то же время пострадали сторож и завхоз. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорит чиновник.

Ранее РБК-Украина писало, что в Бучанском районе враг атаковал складские помещения. В результате атаки пострадали три человека.