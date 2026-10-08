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Россия попала по школе и детсаду на Киевщине, есть пострадавшие

21:07 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: оккупанты атаковали детсад в Фастовском районе Киевщины (t.me/tkachenkotymur)

Оккупанты сознательно обстреляли учебные заведения в Фастовском и Бучанском районах Киевской области. Есть повреждения зданий и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко в Telegram.

РФ обстреляла школу и детсад

8 октября враг нанес удар по школе в одной из громад Бучанского района, говорит Ткаченко.

"В результате атаки повреждены окна, спортивная и игровая площадки. Самое важное - в момент удара дети и учителя были в укрытии. К счастью, никто не пострадал", - уточнил он.

Также оккупанты били по Фастовскому району.

"Обломки вражеской цели упали на территорию детского сада. К счастью, дети на тот момент уже были дома. В то же время пострадали сторож и завхоз. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорит чиновник.

Ранее РБК-Украина писало, что в Бучанском районе враг атаковал складские помещения. В результате атаки пострадали три человека.

Кроме того, вечером 2 октября в результате атаки российских дронов на Гостомель в Киевской области пострадали четыре человека, среди них 8-летняя девочка.

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