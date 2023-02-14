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Росія постійно атакує Харківську область: від обстрілів найбільше потерпає Вовчанськ

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Харків, Вівторок 14 лютого 2023 09:07
Росія постійно атакує Харківську область: від обстрілів найбільше потерпає Вовчанськ Фото: у Харківській області від обстрілів окупантів найбільше страждає Вовчанськ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти постійно б'ють по прикордонних населених пунктах Харківської області. Найбільше від обстрілів потерпає Вовчанськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Найбільше від обстрілів потерпає Вовчанськ Чугуївського району. Там за добу пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, вітрини торговельних павільйонів та магазинів, будівлі об'єкта цивільної промисловості, адмінбудівля "Укртелекому", - розповів він.

За словами Синєгубова, минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

"Вночі окупанти били по с. Моначинівка Куп'янського району. Пошкоджено будівлю сільського клубу. На щастя, без постраждалих", - додав очільник регіону.

Крім цього, у Куп'янську, Дворічній та навколишніх селах пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди.

Як повідомлялось, у понеділок, 13 лютого, росіяни знову обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок цього постраждали приватні будинки.

Також зранку у понеділок, 13 лютого, російські окупанти знову обстріляли Куп'янськ Харківської області. У місті пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі.

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