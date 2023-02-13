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Росіяни знову обстріляли Вовчанськ: постраждали будинки та підприємство

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Харківська область, Понеділок 13 лютого 2023 18:07
Росіяни знову обстріляли Вовчанськ: постраждали будинки та підприємство Фото: Росіяни знову обстріляли Вовчанськ (t.me/synegubov)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 13 лютого, росіяни знову обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок цього постраждали приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника.

"Окупант знову здійснив обстріли міста Вовчанськ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від ворожого вогню постраждали шість будинків, місцеві підприємства та магазини.

"Також постраждали три будинки у селищах Синельникове та Лиман", - додав Мельник.

Нагадаємо, що зранку у понеділок, 13 лютого, російські окупанти знову обстріляли Куп'янськ Харківської області. У місті пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту. Тому не виключається можливість контрнаступу противника в Харківській області, але ЗСУ готові до такого сценарію.

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