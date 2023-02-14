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Россия постоянно атакует Харьковскую область: от обстрелов больше всего страдает Волчанск

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Харьков, Вторник 14 февраля 2023 09:07
Россия постоянно атакует Харьковскую область: от обстрелов больше всего страдает Волчанск Фото: в Харьковской области от обстрелов оккупантов больше всего страдает Волчанск (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты постоянно бьют по приграничным населенным пунктам Харьковской области. Больше всего от обстрелов страдает Волчанск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Больше всего от обстрелов страдает Волчанск Чугуевского района. Там за сутки повреждено по меньшей мере 6 жилых домов, витрины торговых павильонов и магазинов, здания объекта гражданской промышленности, админздание "Укртелекома", - рассказал он.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.

"Ночью оккупанты били по с. Моначиновка Купянского района. Повреждено здание сельского клуба. К счастью, без пострадавших", - добавил глава региона.

Кроме этого, в Купянске, Двуречной и окрестных селах повреждены частные и многоквартирные жилые дома, хозяйственные сооружения.

Как сообщалось, в понедельник, 13 февраля, россияне снова обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате пострадали частные дома.

Также утром в понедельник, 13 февраля, российские оккупанты снова обстреляли Купянск Харьковской области. В городе повреждены жилые дома, произошли пожары.

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