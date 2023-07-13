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Росія поставляє Китаю обладнання для будівництва атомної електростанції

Фото: РФ постачає Китаю матеріали для будівництва АЕС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська Федерація відправила вантаж із обладнанням для будівництва атомної електростанції Xudapu NPP на північному сході Китаю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Вантаж обладнання для третього енергоблоку АЕС Xudapu включає захисну оболонку ядерного реактора та чотири парогенератори, виготовлені на заводі "Атоммаш" у Волгодонську.

"Атоммаш" входить до складу компанії "Атоменергомаш", яка виробляє обладнання для атомних електростанцій, і підрозділу російської Держатомкорпорації "Росатом".

Обладнання загальною вагою 1700 то транспортуватимуть до морського порту Санкт-Петербурга, а потім відвантажуватимуть. до Китаю.

АЕС Xudapu, розташована в китайській провінції Ляонін, є другою на північному сході Китаю та найпівнічнішою атомною електростанцією країни.

Відносини між РФ та Китаєм

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні, Росія почала активно розвивати свої зв'язки з Китаєм. Пекін навіть відмовився приєднатися до санкцій, що були введені США та Євросоюзом проти РФ як країни-агресора.

Крім того, Росія та Китай домовились про можливі спільні військові навчання, які планують провести вже у цьому році.

Президент США Джо Байден порадив китайському лідеру Сі Цзіньпіну "бути обережним" у відносинах із Москвою.

"Я сказав: це не погроза. Це спостереження", - зазначив Байден.

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