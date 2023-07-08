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Байден порадив Сі Цзіньпіну "бути обережним" у відносинах з Путіним

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Субота 08 липня 2023 05:27
Байден порадив Сі Цзіньпіну "бути обережним" у відносинах з Путіним Фото: президенти США і Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну "бути обережним" у відносинах із Москвою, адже Пекін покладається на західні інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після дводенного візиту президента Китаю до Москви, у березні цього року, Джо Байден порадив Сі Цзіньпіну "бути обережними". Американський лідер зазначив, що після повномасштабного вторгнення в Україну російський ринок покинули 600 американських корпорацій.

З його слів, Сі казав Байдену, що економіка Китаю залежить від інвестицій з Європи та Сполучених Штатів.

"Я сказав: це не погроза. Це спостереження", - сказав Байден.

На запитання, що йому на це відповів Сі, президент США сказав: "Він слухав і не сперечався".

Візит Сі Цзіньпіна до Путіна

Глава Китаю із дводенним візитом прибув до Москви 20 березня. Під час неформальної зустрічі з Володимиром Путіним, яка тривала 4 години, серед іншого він обговорюв тему війни в Україні.

Відносини США та Китаю

Відносини між країнами почали стрімко погіршуватися в минулому році, коли США виступили на стороні Тайваню, який Китай ввжає своєю територією.

Також, посиленню напруги у відновсинах посприяв інцидент, який стався в лютому 2023 року, коли над США помітили і збили повітряну кулю-шпигун. Пізніше Китай визнав, що аеростат належав йому і нібито не виконував розвідки.

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