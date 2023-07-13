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Россия поставляет Китаю оборудование для строительства атомной электростанции

Фото: РФ поставляет в Китай материалы для строительства АЭС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация отправила груз с оборудованием для строительства атомной электростанции Xudapu NPP на северо-востоке Китая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Груз оборудования для третьего энергоблока АЭС Xudapu включает в себя защитную оболочку ядерного реактора и четыре парогенератора, изготовленные на заводе "Атоммаш" в Волгодонске.

"Атоммаш" входит в состав компании "Атомэнергомаш", производящей оборудование для атомных электростанций, и подразделения российской Госатомкорпорации "Росатом".

Оборудование общим весом 1700 года будет транспортироваться в морской порт Санкт-Петербурга, а затем отгружать. в Китай.

АЭС Xudapu, расположенная в китайской провинции Ляонин, является второй на северо-востоке Китая и северной атомной электростанцией страны.

Отношения между РФ и Китаем

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия начала активно развивать свои связи с Китаем. Пекин даже отказался присоединиться к санкциям, введенным США и Евросоюзом против РФ как страны-агрессора.

Кроме того, Россия и Китай договорились о возможных совместных военных учениях, которые планируют провести уже в этом году.

Президент США Джо Байден посоветовал китайскому лидеру Си Цзиньпину "осторожничать" в отношениях с Москвой.

"Я сказал: это не угроза. Это наблюдение", – отметил Байден.

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