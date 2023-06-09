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Китай і Росія домовились про військові навчання цього року

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П'ятниця 09 червня 2023 14:52
Китай і Росія домовились про військові навчання цього року Фото: Китай і Росія домовились про військові навчання цього року (chinamil.com.cn)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація та Китай домовились про спільні військові навчання. Очікується, що вони відбудуться вже в поточному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як відзначає Міністерство оборони Китаю, начальник Об'єднаного управління штабів Центральної військової комісії Китаю провів відеозустріч із начальником Генерального штабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим.

Зустріч відбулась з метою "обміну думками щодо реалізації консенсусу глав двох держав і поглиблення співпраці між двома арміями". Зокрема сторони домовились про військові навчання у 2023 році.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

З початку повномасштабного російського вторгнення на територію України, Китай дотримується нейтральної позиції. Пекін не засуджував розпочату Росією війну, але й офіційно не підтримував Кремль. З одного боку, Китай продовжує забезпечувати економічну підтримку країни-окупанта шляхом закупівлі енергоносіїв та експорту товарів, які можуть використовуватися в військовій сфері.

Крім того, Китай заявив про свій намір виступити миротворцем у вирішенні війни, після чого оприлюднив так званий "мирний план", який передбачав припинення вогню та проведення мирних переговорів між Росією та Україною. Проте "ініціативу" Пекіна розкритикували в Києві та на Заході, нагадавши Китаю про його зв'язки з Кремлем.

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