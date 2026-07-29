Росія поставила на конвеєр "Бандеролі", якими тероризує Одещину

Країна-агресорка завершила випробування нової легкої крилатої ракети S8000 "Бандероль" та перейшла до її серійного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

РФ запустила "Бандероль" у серію

Водночас експерти зазначають, що конструкція виробу продовжує змінюватися, повідомив представник ГУР під час пресконференції з демонстрації російського озброєння.

"Бандероль уже вийшла з етапу випробувань і перейшла до серійного виробництва", - зазначив експерт ГУР.

За озвученими характеристиками, ракета:

оснащена бойовою частиною масою близько 150 кілограмів,

розвиває швидкість 550-600 км/год,

має дальність польоту до 350-400 кілометрів.

Спочатку носієм "Бандеролі" був середньовисотний безпілотний літальний апарат "Оріон".

Проте наразі запуск ракети відбувається з:

наземних пускових установок, розгорнутих на території тимчасово окупованого Криму,

гелікоптерів Мі-28.

Що атакує "Бандероль"

Росія дедалі активніше застосовує "Бандероль" під час ударів по півдню України.

Ракета призначена для ураження стаціонарних цілей із заздалегідь визначеними координатами:

портової інфраструктури,

логістичних вузлів,

терміналів,

продовольчих складів.

При цьому вона не використовується для ураження рухомих цілей чи суден.

Як каже представник ГУР, останнім часом Росія значно наростила застосування цього засобу ураження.

"Це створює для нас проблему, оскільки FPV-дрони-перехоплювачі проти цієї ракети не працюють", - додав він.

Під час обстеження наслідків ударів РФ по Одесі значна частина нових засобів ураження, які вдалося ідентифікувати, належала саме до цього типу ракет, зауважили експерти.

Іноземні компоненти у "Бандеролі"

"Бандероль" містить значну кількість електронних компонентів іноземного виробництва.

Наприклад, виробництва:

США,

Швейцарії,

Японії,

Китаю,

Південної Кореї.

Українські фахівці досліджують переважно збиті ракети або такі, що не здетонували. Інформацію про виявлені компоненти, включно із серійними номерами, передають міжнародним партнерам. Це дає змогу посилення експортного контролю та санкційної політики.

S8000 "Бандероль"

Для польоту ракета використовує китайський турбореактивний двигун виробництва Swiwin масою 8,5 кг. За максимальної частоти обертання 65 000 об/хв він розвиває тягу до 81,6 кгс.

За таких характеристик двигуна заявлена дальність польоту ракети сягає 500 км.

Ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною типу ОФБЧ-150 загальною масою 114,3 кг, з яких 49,5 кг припадає на вибухову речовину.