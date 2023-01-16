Росія посилює угруповання на окремих ділянках на Запорізькому напрямку, - Сили оборони

"Основні дії ворога спрямовані на укріплення своїх позицій, створення інженерних загороджень, у тому числі мінних полів та інших загороджень", - сказав він.

При цьому, за словами Єріна, також є ознаки посилення угруповань на окремих напрямках. Але наразі не можна сказати, що росіяни готові до масованого наступу.

"Ми в будь-якому випадку оцінюємо ситуацію і готуємося до будь-якого розвитку подій, і до активності ворога, зокрема", - додав речник.

Як повідомлялося раніше, росіяни готуються відбивати наступ українських військових на Запорізькому напрямку, але з подальшим переходом у власний контрнаступ.

До того ж, британська розвідка повідомляла, що командування РФ боїться наступу ЗСУ у Луганській та Запорізькій областях.

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