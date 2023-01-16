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Россия усиливает группировки на отдельных участках на Запорожском направлении, - Силы обороны

Фото: Россия усиливает группировки на отдельных участках на Запорожском направлении (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные усиливают группировки войск на отдельных участках на Запорожском направлении. Однако пока нельзя говорить, что они готовятся к наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгения Ерина в эфире телемарафона.

"Основные действия врага направлены на укрепление своих позиций, создание инженерных ограждений, в том числе минных полей и других ограждений", - сказал он.

При этом, по словам Ерина, есть признаки усиления группировок на отдельных направлениях. Но пока нельзя говорить, что россияне готовы к массированному наступлению.

"Мы в любом случае оцениваем ситуацию и готовимся к любому развитию событий, и к активности врага, в частности", - добавил спикер.

Как сообщалось ранее, россияне готовятся отражать наступление украинских военных на Запорожском направлении, но с последующим переходом в собственное контрнаступление.

К тому же британская разведка сообщала, что командование РФ боится наступления ВСУ в Луганской и Запорожской областях.

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