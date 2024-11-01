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Росія посилює цифровий авторитаризм та репресії в інформпросторі, - ISW

Фото: в РФ посилюють цифровий авторитаризм, використовуючи досвід КНДР (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Північна Корея і Російська Федерація підписали угоду про співпрацю у сфері цифрових комунікацій. Вона покликана посилити цифровий авторитаризм Кремля і внутрішні репресії в інформаційному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство інформаційних технологій Північної Кореї та Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Росії 30 жовтня підписали угоду про співпрацю, що передбачає співпрацю в галузі зв'язку, інформаційних технологій та цифрового розвитку.

У звіті нагадали, що в липні цього року Росія та КНДР підписали угоду про спільну роботу між російською та північнокорейською генеральними прокуратурами. Опісля генпрокурор Росії Ігор Краснов заявив, що Росія хоче ознайомитися з північнокорейською судовою практикою, зокрема, у сферах зв'язку та інформаційних технологій.

ISW раніше оцінював, що ця угода між прокуратурами, ймовірно, є частиною зусиль Кремля, спрямованих на розширення арсеналу російських методів внутрішнього контролю та зміцнення контролю над російським інформаційним простором. Зокрема, такий контроль планується посилити через платформи обміну повідомленнями та послуги віртуальних приватних мереж (VPN).

"Деталі угоди про цифрові комунікації від 30 жовтня незрозумілі. Однак вона, ймовірно, так само спрямована на розширення російських інструментів репресій у внутрішньому інформаційному просторі", - припускають в ISW.

Війська КНДР на війні проти України

Минулого тижня українська розвідка повідомила, що Північна Корея відправила військових для допомоги Росії у війні проти України. За даними ГУР, до кінця року близько 12 тисяч північнокорейських військових прибудуть для участі в боях у Курській області.

Також Пхеньян відправив до Росії трьох генералів, одним із яких є заступник начальника Генштабу КНДР.

За даними Держдепартаменту, на сьогоднішній день у Курській області перебувають 8 тисяч північнокорейських військових.

Тим часом російські солдати не раді такому рішенню Кремля і вороже ставляться до своїх колег із КНДР.

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Російська ФедераціяКНДРПівнічна Корея