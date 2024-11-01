Росія посилює цифровий авторитаризм та репресії в інформпросторі, - ISW

Міністерство інформаційних технологій Північної Кореї та Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Росії 30 жовтня підписали угоду про співпрацю, що передбачає співпрацю в галузі зв'язку, інформаційних технологій та цифрового розвитку.

У звіті нагадали, що в липні цього року Росія та КНДР підписали угоду про спільну роботу між російською та північнокорейською генеральними прокуратурами. Опісля генпрокурор Росії Ігор Краснов заявив, що Росія хоче ознайомитися з північнокорейською судовою практикою, зокрема, у сферах зв'язку та інформаційних технологій.

ISW раніше оцінював, що ця угода між прокуратурами, ймовірно, є частиною зусиль Кремля, спрямованих на розширення арсеналу російських методів внутрішнього контролю та зміцнення контролю над російським інформаційним простором. Зокрема, такий контроль планується посилити через платформи обміну повідомленнями та послуги віртуальних приватних мереж (VPN).

"Деталі угоди про цифрові комунікації від 30 жовтня незрозумілі. Однак вона, ймовірно, так само спрямована на розширення російських інструментів репресій у внутрішньому інформаційному просторі", - припускають в ISW.