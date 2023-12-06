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Поліція Непалу затримала вербувальників до російської армії на війну з Україною

Непал, Середа 06 грудня 2023 09:58
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Поліція Непалу затримала вербувальників до російської армії на війну з Україною Фото: у Непалі затримали вербувальників до російської армії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Поліція Непалу затримала десять осіб, які стягували з безробітних молодих людей величезні суми грошей за туристичні візи, а потім відправляли їх для незаконного вербування до російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Начальник поліції округу Катманду Бхупендра Хатрі повідомив, що десять осіб перебувають під вартою в поліції після затримання протягом кількох останніх днів.

"Ми обговорюємо цю справу з урядовими юристами та направимо їх до суду", - сказав Хатрі агентству Reuters.

Хатрі заявив, що затримані незаконно брали з кожної людини суму до 9 тисяч доларів і відправили їх до Росії з туристичних віз, переважно через ОАЕ. Потім їх відправляли до російської армії.

"Це випадок контрабанди людей… організованої злочинності", - додав Хатрі.

Вербування мешканців Непалу

Цього тижня Непал попросив Москву не вербувати своїх громадян до російської армії і відправити всіх непальських солдатів назад у гімалайську країну після того, як шістьох її громадян, які служили в російській армії, було вбито.

Непал, розташований між Китаєм та Індією, попросив Росію, яка вторглася до України у лютому 2022 року, виплатити компенсацію сім'ям убитих непальських громадян.

Непальські солдати, яких називають гуркхами, служать британській та індійській арміям після здобуття Індією незалежності в 1947 році відповідно до угоди між трьома країнами. З Росією такої угоди немає.

Мільйони непальців зайняті на цивільних роботах - в основному як робітники на промислових підприємствах та будівельних майданчиках - у Південній Кореї, Малайзії та на Близькому Сході.

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