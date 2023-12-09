Россия усиливает армию удмуртами, чтобы не объявлять всеобщую мобилизацию, - ISW

Российская Федерация пытается расширить боевую мощь армии без проведения всеобщей мобилизации. Власти Удмуртии создают иррегулярные формирования для усиления линии фронта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В свежем отчете Института отмечается, что 7 декабря глава Удмуртской республики Александр Бречалов объявил о формировании регионом четырех новых соединений. Речь идет о зенитно-ракетном батальоне "Евгений Драгунов", зенитно-ракетном дивизионе "Чепца", мотобатальоне "Вармун" и десантно-штурмовом дивизионе (ВДВ) "Кама". Вскоре эти формирования будут переброшены в Украину для участия в боевых действиях

По словам Бречалова, удмурты укомплектовали эти новые подразделения после подписания неопределенных контрактов с Министерством обороны РФ.

"Похоже, что эти подразделения являются российскими иррегулярными формированиями с неизвестной численностью, которая, вероятно, не соответствует доктринальной конечной численности их заявленных эшелонов. Власти Республики Удмуртия, вероятно, привлекают местных добровольцев для укомплектования этих подразделений, чтобы немедленно усилить линию фронта в Украине", - говорится в отчете ISW.

Тем временем в Министерстве обороны РФ заявили о дополнительном упрощении процедуры выдачи удостоверений участникам полномасштабной войны против Украины.

Минобороны России 8 декабря объявило, что российским бойцам больше не нужно будет подавать документы на получение удостоверения ветерана, поскольку ведомство автоматически будет выдавать эти удостоверения на основе уже имеющейся информации об участнике боевых действий.

"Упрощение этой процедуры может быть частью текущих усилий России по официальному оформлению, направленных на восстановление административного контроля РФ над нерегулярными формированиями, вовлеченными в полномасштабное вторжение России в Украину", - сообщает ISW.

Россия вербует иностранцев для войны в Украине

Напомним, российские посредники вербуют и продают граждан Непала для службы в российской армии и участия в боевых действиях против Украины.

Полиция Непала задержала десять человек, которые дорого продавали безработным людям туристические визы, а затем отправляли их для незаконной вербовки в российскую армию.

Кроме того Москва хочет направить для участия в войне против Украины нелегальных мигрантов, оказавшихся в РФ из-за провокаций на российско-финской границе.

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