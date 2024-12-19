Росія посилює армію і масово відправляє строковиків на війну в Україну, - ISW

У звіті послалися на повідомлення татарсько-башкирської служби Радіо Свобода "Ідель Реалії", в якому батьки російських призовників, які служать у військовій частині в Чебаркулі Челябінської області, написали звернення для прямої лінії президента Володимира Путіна 19 грудня.

У зверненні зазначається, що російські військові примушують їхніх дітей підписувати контракти на військову службу в Збройних силах РФ.

Опозиційне видання "Мобилизационные новости" 18 грудня повідомило, що російський призовник зі Псковської області нещодавно помер у тимчасово окупованій Запорізькій області з невідомих причин.

Посилення армії

Тим часом начальник російського Генштабу Валерій Герасимов на брифінгу 18 грудня для іноземних військових аташе заявив, що Повітряно-космічні сили РФ завершують формування першого полку зенітних ракетних комплексів С-500.

Герасимов також додав, що російські військові завершують випробування атомного підводного човна з балістичними ракетами "Князь Пожарський" класу "Борей-А". Крім того, за його словами, до 2028 року військові планують поповнити Військово-морський флот РФ ще двома підводними човнами класу "Борей".

Стан Чорноморського флоту

Український військовий оглядач Петро Черник 18 грудня заявив, що ЗСУ пошкодили та знищили до 28 російських надводних кораблів із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

За словами аналітика, Сили оборони пошкодили та знищили 10 з 15 десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, але на озброєнні цього флоту все ще перебуває 20 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Черник додав, що знищення кораблів десантного класу є особливо важливим, адже Росія покладається на ці кораблі для транспортування вантажів до тимчасово окупованого Криму. Водночас, за його словами, Росія більше не здатна будувати кораблі десантного класу.

Речник ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук у лютому 2024 року повідомив, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну, на озброєнні ЧФ РФ перебувало майже 80 одиниць військово-морської бойової техніки.