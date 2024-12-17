Втрати РФ з 2022 року перевищили 765 000 солдатів, - Генштаб

За минулу добу, з 16 на 17 грудня, втрати російський військ склали близько 1600 окупантів. Таким чином, Росія з початку повномасштабної війни проти України втратила понад 765 000 військових.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на фронті з початку доби минулого дня і станом на вечір, 16 грудня, відбулося 226 бойових зіткнень. Зокрема, різко зросла кількість боїв у Курській області у порівнянні з даними добою раніше - понад 70 проти 26, що було зафіксовано ввечері у неділю 15 грудня.