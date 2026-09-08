Росія посилить авіаудари взимку, союзникам треба допомогти Україні, - Пісторіус

Союзники усвідомили, що швидкого кінця війни не передбачається. Тому готуються посилити допомогу Україні у підготовці до зими, коли Росія масштабує авіаудари
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на засіданні "Рамштайн", передає The Guardian.
Пісторіус звернувся до партнерів з закликом допомогти Києву підготуватися до зими, оскільки він зіткнувся з "гонкою з часом".
"Ми можемо очікувати, що російські авіанальоти знову почастішають, як тільки температура знизиться, і збитки будуть ще більшими", - каже міністр.
Окремо, Пісторіус попередив, що прихильники України можуть стати "мішенями з боку Росії". Для цього країна-агресорка використовуватиме "гібридні засоби".
"Це робиться для того, щоб посіяти невизначеність, підірвати нашу соціальну згуртованість, наші демократичні принципи та послабити нашу готовність підтримувати Україну", - зауважив він.
У цьому контексті Пісторіус нагадав про нещодавню спробу атаки дрона в аеропорту Лейпцига.
Проте він наполягає, що Німеччина є непохитною у своїй підтримці України.
"Ці спроби не приведуть до бажаного результату", - сказав він.
Високопоставлений чиновник Пентагону Елбрідж Колбі також попередив, що союзники "повинні бути готові до затяжного конфлікту та до того, що вимоги України зберігатимуться в наступні місяці та роки".
"Більша відповідальність Європи за власну оборону повністю відповідає сильній та життєздатній українській обороні. За умови, що Європа продовжуватиме діяти з необхідною серйозністю та терміновістю", - сказав він.
Колбі також зауважив, що Європа "не повинна послаблювати" свої зусилля з ремілітаризації.
"Підтримка України сприяє безпеці Європи, допомагаючи відновити військову міць та промисловий потенціал. Але слів недостатньо. Реальні гроші та промисловий потенціал мають бути задіяні", - каже він.
Також Колбі зазначив, що США готові продовжувати підтримувати ці зусилля.
Раніше РБК-Україна писало, що на початку засідання "Рамштайн" 8 вересня Пісторіус пообіцяв посилити протиповітряну оборону України різними видами ракет до зимового періоду.
Крім того, Україна отримує додаткові ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot завдяки спеціальному механізму залучення європейських країн-членів НАТО. Про це заявила голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.