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Россия усилит авиаудары зимой, союзникам нужно помочь Украине, - Писториус

18:21 08.09.2026 Вт
2 мин
Украина ведет "гонку со временем", готовясь к зиме
aimg Елена Бджола
Фото: Министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)

Союзники осознали, что скорого конца войны не предвидится. Поэтому готовятся усилить помощь Украине в подготовке к зиме, когда Россия масштабирует авиаудары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса на заседании "Рамштайна", передает The Guardian.

Писториус призвал помочь Украине

Писториус обратился к партнерам с призывом помочь Киеву подготовиться к зиме, поскольку он столкнулся с "гонкой со временем".

"Мы можем ожидать, что российские авианалеты снова участятся, как только температура снизится, и убытки будут еще больше", - говорит министр.

Отдельно Писториус предупредил, что сторонники Украины могут стать "мишенями со стороны России" . Для этого страна-агрессор будет использовать "гибридные средства".

"Это делается для того, чтобы посеять неопределенность, подорвать нашу социальную сплоченность, наши демократические принципы и ослабить нашу готовность поддерживать Украину", - отметил он.

В этом контексте Писториус напомнил о недавней попытке атаки дрона в аэропорту Лейпцига.

Однако он настаивает, что Германия непоколебима в своей поддержке Украины.

"Эти попытки не приведут к желаемому результату", - сказал он.

Война стала затяжной

Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби также предупредил, что союзники "должны быть готовы к затяжному конфликту и к тому, что требования Украины будут сохраняться в последующие месяцы и годы ".

"Большая ответственность Европы за собственную оборону полностью отвечает сильной и жизнеспособной украинской обороне. При условии, что Европа будет продолжать действовать с необходимой серьезностью и срочностью", - сказал он.

Колби также отметил, что Европа "не должна ослаблять" свои усилия по ремилитаризации.

"Поддержка Украины способствует безопасности Европы, помогая восстановить военную мощь и промышленный потенциал. Но слов недостаточно. Реальные деньги и промышленный потенциал должны быть задействованы", - говорит он.

Также Колби отметил, что США готовы продолжать поддерживать эти усилия.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале заседания "Рамштайн" 8 сентября Писториус пообещал усилить противовоздушную оборону Украины разными видами ракет до зимнего периода.

Кроме того, Украина получает дополнительные ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot благодаря специальному механизму привлечения европейских стран-членов НАТО. Об этом заявила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

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