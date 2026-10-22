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Росія посилить атаки балістикою, поки Україна чекає на ракети Patriot, - Зеленський

21:29 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

США зменшили поставки Україні ракет-перехоплювачів Patriot. Тож окупанти мають змогу посилювати балістичні атаки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE.

Росія посилить атаки балістикою

Президент заявив, що Україна проводить перемовини з європейськими партнерами про отримання ракет-перехоплювачів. Однак для того, щоб їх передали, необхідне погодження американської сторони.

"Є домовленості мої з європейцями, вони все одно є. А європейці можуть віддати ракети тільки тоді, коли це акцептує американська сторона", - каже Зеленський.

За словами президента, частину ракет Україна вже отримала. Однак важливо, щоб решта допомоги надійшла якомога швидше.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія свідомо била по центру Києва балістикою з касетною начинкою. Пошкодження отримав історичний центр столиці - території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем, заявив Зеленський.

Крім того, Москва вже визначила пріоритети подальшого терору проти українців на найближчі тижні. Росія користується уповільненням постачання ППО від партнерів, зазначив президент України.

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